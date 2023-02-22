Миронов: СР-ЗП не выдвинет кандидата на выборы президента, поддержав Путина

Сергей Миронов утверждает, что его партия "Справедливая Россия - За Правду" не станет выдвигать кандидата на следующие президентские выборы.

22 февраля руководитель политической фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов публично заявил, что на следующем съезде своей организации он предложит не выдвигать партийного кандидата для участия в президентских выборах 2024 года. По мнению Миронова, партия СП-ЗП должна поддержать кандидатуру Владимира Путина.

Также Сергей Миронов отметил, что поддержка Путина в его возможных намерениях баллотироваться на новый президентский срок обусловлена трудностью обстоятельств, в которых сейчас находится Россия.