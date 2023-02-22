Поргина рассказала, почему умер ведущий актер Ленкома Чунаев

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина сообщила причины кончины ведущего актера театра "Ленком" Бориса Чунаева, который не дожил 2 месяца до 86 лет.

22 февраля руководство театра "Ленком" сообщило о кончине своего ведущего актера Бориса Чунаева, который до последнего выходил на сцену.

О причинах смерти артиста рассказала актриса Людмила Поргина, о чем сообщает издание "МК".

Вдова Николая Караченцова рассказала, что ныне покойный в последнее время чувствовал себя плохо, так как перенес 2 инсульта и у него парализовало левую часть тела.

В больнице, где лежал Чунаев, у него обнаружили еще и коронавирус, после чего было принято решение перевести его в другую клинику.

Поргина возмущена тем, что умирающего человека еще и перевозили в другое учреждение здравоохранения.