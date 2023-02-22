Жозеп Боррель утверждает, что минувший год не был плохим для российской экономики.

22 февраля лидер отдела Евродипломатии Жозеп Боррель дал интервью журналистам информагентства Onda Zero, где публично признал, что прошлый год был "неплохим" для российской экономики несмотря на тотальное санкционное давление со стороны государств Европейского Союза и коллективного Запада.

По мнению Борреля, экономика России успешно справилась с санкциями благодаря десятикратному росту цен на энергоресурсы, одним из основных поставщиков которых является Москва.