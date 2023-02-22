МО РФ: военно-морские учения России, ЮАР и Китая стартовали в Африке

В Минобороны РФ сообщили о начале военно-морских учений с участием Китая, ЮАР и России.

Пресс-служба Министерства обороны РФ уведомляет, что 22 февраля в южно-африканском порту Ричардс-Бей состоялась церемония открытия военно-морских учений, в которых участвуют корабли и авиация таких стран, как Россия, Китай и ЮАР. Известно, что в мероприятии участвует главнокомандующий российским военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

Также сообщается, что ВМФ России послали на учения фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту, а также танкер "Кама". В то же время Китай допустил к учениям фрегат "Жичжао", эсминец "Хуайнань" и корабль "Кэкэсилиху", в то время как Южно-Африканская Республика задействовала свой фрегат "Менди".