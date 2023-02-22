Сташенко назвала отмену Западом русской культуры огромной глупостью и умственным помешательством

Актриса Оксана Сташенко, общаясь с журналистами в рамках кинофестиваля "Черноречье. Фест" назвала отмену Западом русской культуры огромной глупостью и умственным помешательством.

Актриса Оксана Сташенко стала почетным гостем кинофестиваля "Черноречье. Фест", который стартовал в Дзержинске Нижегородской области сегодня, 22 февраля.

В беседе с корреспондентами издания "АиФ" знаменитость высказалась по поводу отмены русской культуры в западных государствах.

Сташенко не стала скрывать, что возмущена действиями Запада против России.

Артистка убеждена, что решение отменить русскую культуру негативно отразится на странах, которые его приняли. Она назвала подобное поведение "огромной глупостью и умственным помешательством".