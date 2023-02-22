Павел: Россию надо победить, ведь она понимает только язык силы

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости достижения победы над Россией на поле боя.

Президент Чехии и отставной генерал НАТО Петр Павел дал интервью американскому телеканалу CNN, где публично заявил, что находясь в Восточной Европе, он осознаёт необходимость достижения победы над Россией военным путём, поскольку администрация Москвы "понимает только язык силы".

Вместе с тем Павел отметил, что западные страны испытывают трудности в реализации идеи по передаче военных самолётов Украине, поскольку для их использования ВСУ необходимо подготовить пилотов.