Куценко пожаловался на сложные отношения со своими дочерьми, которых родили актеру 3 разные женщины

Актер Гоша Куценко не стал скрывать, что отношения у него с дочками, которых у него трое от разных женщин, простыми назвать нельзя.

Известный актер Гоша Куценко признался в том, что у него сложные отношения с детьми, о чем сообщает издание Teleprogramma.pro.



Куценко утверждает, что девочки его не слушаются, и авторитетом он у них не пользуется.

Актер сравнил себя со "стулом, на который можно влезть и достать что-то со шкафа", отметив, что дочки вьют из него веревки.