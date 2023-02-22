Трейлер картины Бостонский душитель с Кирой Найтли в главной роли уже вышел

Трейлер фильма о серийном маньяке-убийце "Бостонский душитель" с Кирой Найтли в главной роли уже вышел на Ютубе.

Киностудия "20th Century Studios" уже выпустила трейлер криминального триллера "Бостонский душитель" режиссёра Мэтта Раскина.

В главной роли снялась Кира Найтли.

По сюжету журналистка берется за написание статьи о серийном маньяке-убийце, что превращается в расследование и несет огромную опасность для представительницы СМИ.

Премьера фильма состоится 17 марта на стриминговой платформе "Hulu".