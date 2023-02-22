Трейлер картины Бостонский душитель с Кирой Найтли в главной роли уже вышел
2023-02-22 16:05
Трейлер фильма о серийном маньяке-убийце "Бостонский душитель" с Кирой Найтли в главной роли уже вышел на Ютубе.
Киностудия "20th Century Studios" уже выпустила трейлер криминального триллера "Бостонский душитель" режиссёра Мэтта Раскина.
В главной роли снялась Кира Найтли.
По сюжету журналистка берется за написание статьи о серийном маньяке-убийце, что превращается в расследование и несет огромную опасность для представительницы СМИ.
Премьера фильма состоится 17 марта на стриминговой платформе "Hulu".
Опубликовано: Наталья Гончарова