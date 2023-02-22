Королева трогательно поздравила своего сына Архипа с днем рождения

Наташа Королева поздравила своего единственного наследника Архипа с днем рождения. Молодому человеку исполнился 21 год.

19 февраля наследнику певицы Наташи Королевой Архипу Глушко исполнился 21 год. В этот день молодой человек находился в Японии.

Королева трогательно поздравила любимого сыночка с днем рождения.

В своем личном блоге артистка опубликовала совместное с Архипом фото, а также снимок с концерта, где она выступала, уже будучи беременной.

Звездная мама написала своему отпрыску послание: "Я хочу пожелать своему сыну ценить время, ценить людей и уметь быть счастливым, видеть что-то хорошее даже в сложные времена, получать от жизни удовольствие, быть сильным и проявлять гибкость, сохраняя внутренний стержень и нашу с папой любовь".