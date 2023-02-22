Варшавер назвал причину смерти ведущего актера Ленкома Чунаева

Глава театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, почему скончался ведущий актер учреждения культуры Павел Чунаев.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, почему умер ведущий актер учреждения культуры Павел Чунаев.

Главной причиной смерти артиста Варшавер назвал заражение коронавирусом.

После того как Чунаев заболел, он стал себя чувствовать плохо.

Артист лежал в больнице и там же заболел коронавирусной инфекцией. В учреждении здравоохранения не было отделения, где лечат COVID, Чунаева стали переводить в другую клинику.

Человека больше нет...