Константин Эрнст ушел от ответа на вопрос, вернут ли в эфир шоу Урганта

Гендиректор Первого телеканала России заявил, что никаких комментариев по этому поводу не дает.

Гендиректор Первого телеканала Контантин Эрнст в интервью РИА Новости не захотел комментировать слухи о возвращении в эфир передачи «Вечерний Ургант».

«Никаких комментариев не даю», — цитирует Эрнста Газета.ру.

Издание напоминает, что шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом в связи с изменением эфирной сетки, которая последовала за началом СВО России на Украине.

Позже телеканал опровергал информацию про увольнение телеведущего.

А в августе 2022 года Иван Ургант попал в число «агентов иностранного влияния», который составлен группой по расследованию антироссийской деятельности в области культуры (ГРАД).