Гринева показала редкое фото своей дочки Василисы

Актриса Ирина Гринева редко делится фотографиями своей наследницы Василисы, которой уже 10 лет. На этот раз звезда экрана решила сделать исключение.

Известная актриса Ирина Гринева не балует своих фанатов фотографиями дочери Василисы. В этот раз знаменитость сделала исключение, выложив в сеть снимок своей десятилетней наследницы.

Девочка снята крупным планом, когда внимательно изучает маленькую книжку, которую держит в руках. На фото Василиса одета в верхнюю одежду.