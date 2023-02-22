Белуччи закрутила роман с режиссером Бертоном
2023-02-22 16:49
Актриса Моника Белучи закрутила роман с американским режиссером Тимом Бертоном, чего никто не ожидал.
Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи уже 4 месяца встречается с американским режиссёром Тимом Бёртоном.
Французское издание "Paris Match" засняло звездную пару, прогуливающимися по столице Франции.
По имеющимся сведениям, знаменитости сошлись в октябре 2022 года, будучи на кинофестивале братьев Люмьер в Лионе.
Опубликовано: Наталья Гончарова