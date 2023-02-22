Уязвимость в Safari позволяет украсть файлы со смартфонов

Исследователь безопасности Павель Вылецяль (Pawel Wylecial) опубликовал подробности об уязвимости в браузере Safari, которая может быть использована для кражи файлов с устройств пользователей.

Проблема cвязана с реализацией в браузере Web Share API - нового стандарта, позволяющего пользователям поделиться текстом, файлами, ссылками и прочим контентом.

По словам исследователя, Safari (версия как для iOS, так и для macOS) поддерживает обмен файлами, хранящимися на жестком диске (через URI схему file://), в результате при отправке ссылки функции navigator.share в сообщение включается файл из файловой системы, что может привести к утечке данных.

Уязвимость не особо опасна, поскольку для ее эксплуатации требуется взаимодействие с пользователем, хотя «сделать файл невидимым для пользователя достаточно просто», отметил эксперт.