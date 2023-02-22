У Lego есть Dom's из Форсажа 9: Франшиза Fast & Furious (Форсаж) огромна
Теперь вы сможете воспроизвести ваши любимые сцены из франшизы с помощью превосходного набора LEGO.
С восемью основными сериями, Hobbs & Show и девятым отложенным выпуском, она стала целой кинематографической вселенной.
Но, в отличие от Transformers, которая послужила гигантской маркетинговой схемой для производства игрушек, вселенная Fast & Furious оставалась довольно скромной.
Lego решил уравнять шансы и выпустил комплект для преданных поклонников: техническую версию Dom's Charger из 1077 предметов.
Наборы Lego Technic - одни из самых подробных и реалистичных. В комплекте Dom's Charger Technic вы найдете: открывающийся капот с двигателем модели V-8, подвеску и жидкоазотные ускорители в багажнике всего за 99 долларов.
Форсаж 9 выйдет, как известно в 2021 году, а пока его поклонники смогут сконструировать собственный автомобиль, снабженный электродвигателем.
Опубликовано: Антон Александров