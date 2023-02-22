Каль: Россия пойдёт на переговоры с Киевом после успеха в спецоперации

Глава немецкой разведки Бруно Каль назвал условие, при котором Москва захочет возобновить переговорный процесс с украинским правительством.

Издание Der Spiegel взяло интервью у лидера Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каля, который выразил уверенность в том, что Владимир Путин захочет возобновить переговоры с администрацией Кеива после того, как российские войска достигнут существенного успеха в ходе спецоперации на Украине.

Примечательно, что ранее Путин заявлял о готовности к переговорам с Владимиром Зеленским, отметив, что украинский лидер сам систематически от них отказывается.