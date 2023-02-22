Захарова: позиция Китая по глобальной безопасности схожа с российской
2023-02-22 20:26
Мария Захарова высказалась о видении Пекина путей снижения глобальной напряжённости в мире и прекращения боевых действия на Украине.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что позиция правительства Китая по глобальной безопасности предполагает всеобщий отказ от менталитета времён холодной войны. Также китайская сторона предлагает использовать принцип неделимой безопасности.
По мнению Захаровой, официальная позиция Китая по укреплению архитектуры мировой безопасности схожа с российской, поскольку Москва придерживается похожих принципов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей