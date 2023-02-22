TVN: Байден принял предложение Дуды по переброске оружия США в Польшу

Анджей Дуда предложил Джо Байдену переместить американские вооружения в Польшу, на что лидер США ответил согласием.

22 февраля новостное агентство TVN со ссылкой на инсайдера сообщило, что польский президент Анджей Дуда обратился с предложением к Джозефу Байдену о переброске части американских вооружений на территорию Польши. По данным TNV, Байден с "большим вниманием" принял предложение Дуды.

Накануне Джо Байден посетил Польшу, где во время своей речи обратился к гражданам России, заверив их, что страны Запада не являются врагами для россиян.