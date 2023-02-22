Federalist: Путин прав, обвиняя Запад в попытке ослабить РФ через Украину

Издание Federalist поддержало заявление Владимира Путина о попытках Запада ослабить Россию.

Журналист Эдди Скарри опубликовал статью для газеты Federalist, где публично заявил, что западные СМИ сознательно игнорируют ключевые тезисы Владимира Путина из послания к Федеральному собранию, акцентируя внимание лишь на решении решении президента объявить о выходе России из ДСНВ.

По мнению Скарри, зарубежные информагентства сознательно игнорируют слова Путина о попытках Запада ослабить Россию через украинский конфликт, поскольку опасаются, что граждане США и Евросоюза узнают правду.