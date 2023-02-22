ВОЗ: число случаев заболеваемости COVID-19 сократилось на 89% за месяц

В ВОЗ сообщили о падении темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией во всём мире.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала пресс-релиз от 22.02.23, где сообщила, что за минувший месяц число случаев заражения коронавирусом снизилось во всём мире на 89 процентов, также на 62 процента упала смертность от данного заболевания. Известно, что статистика приведена за период с 23 января по 19 февраля.

Накануне Министерство здравоохранения Беларуси исключила коронавирусную инфекцию из списка опасных заболеваний. Также данный список покинули сифилис и гонорея.