Гибридные суперсвиньи направились из Канады в Америку

Помесь домашней свиньи с диким кабаном широко распространена в Канаде. Теперь эти животные направляются в Америку.

Гибридных суперсвиней вывели на канадских фермах, а потом многих из них отпустили на волю из-за экономического кризиса.

Особая порода прекрасно выживает в холодных температурах. Такие животные практически всеядны, они способы убить даже оленя.

Популяция гибридных свиней растет, их уже видели в Северной Дакоте. Они ведут ночной образ жизни и хорошо умеют прятаться от охотников, поэтому справиться с ними будет непросто.