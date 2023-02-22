Симоньян: Херш дал интервью RT по диверсии на «Северных потоках»

Маргарита Симоньян анонсировала выход интервью американского журналиста Сеймура Херша российскому изданию Russia Today.

Вечером среды Маргарита Симоньян опубликовала новый пост в личном Telegram-канале, где заявила, что расследователь Сеймур Херш дал интервью сотрудникам медиахолдинга Russia Today. Симоньян посоветовала ждать публикации данного материала, но не огласила дату его выхода в свет.

Накануне Херш публично заявил, что в июне 2022 года американские военные водолазы заминировали российские газопроводы "Северный поток", после чего взрывчатку активировали норвежские спецслужбы.