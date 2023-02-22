Sky News: Уоллес посетил базу, где ВСУ учатся управлять танками Challenger 2

Бен Уоллес побывал на британской военной базе, где украинские войска обучаются управлению танками западного образца.

Репортёры телеканала Sky News уведомляют, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес побывал на местной военной базе Бовингтон Кэмп в городе Дорсет, где проинспектировал обучение украинских военных управлению британскими танками Challenger 2. Также солдаты ВСУ в Дорсете учатся управлять боевыми машинами Ajax Ares, которые тоже передадут Киеву в будущем.

Во время визита Уоллеса украинские военные продемонстрировали, что уже умеют ремонтировать британские танки, позднее пообщавшись с главой Министерства обороны Британии лично.