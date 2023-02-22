Келин: Россия не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине

Андрей Келин заявил об отсутствии у правительства России планов по применению оружия массового поражения в ходе украинского конфликта.

22 февраля российский посол в Лондоне Андрей Келин дал интервью журналистам издания LBC, где публично заявил, что правительство России не станет применять ядерные вооружения во время спецоперации на территории Украины.

По словам Келина, российская доктрина об ядерном оружии не позволяет задействовать подобное вооружение в ходе СВО, однако оно может быть применено, если ядерное оружие будет использовано против России или появятся реальные угрозы для продолжения существования российской государственности.