Вагенкнехт: Запад должен идти на компромисс с Россией по вопросу Украины

Немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала лидеров западных стран пойти на компромисс с Москвой в отношении украинского кризиса.

Депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт оценила послание Владимира Путина к Федеральному собранию, назвав его "военной речью". Вместе с тем Вагенкнехт отметила, что во время выступления 21 февраля Путин допустил возможность возобновления мирных переговоров с Украиной не смотря на отказ от них со стороны Владимира Зеленского.

По мнению Сары Вагенкнехт, главы государств коллективного Запада обязаны пойти на компромисс с Россией в отношении Украины, пообещав, что она не станет плацдармом для западных армий.