Данилов: Россия готовит план «земля в обмен на мир» с Украиной

Алексей Данилов считает, что российские правительство разрабатывает компромиссный вариант заключения мирного соглашения.

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что правительство РФ занято разработкой плана "земля в обмен на мир", целью которого является попытка склонить Киев к отказку от претензий на территории Крыма, а также Донецкой и Луганской Народной республики.

По мнению Данилова, такой вариант мирного соглашения предполагает, что если украинские войска не станут атаковать крымский полуостров, ДНР и ЛНР, то российская спецоперация завершится.