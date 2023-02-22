Постпреды Украины пригласили бойца нацбатальона «Азов» выступить в ООН

Украинские представители в ООН пригласили представителя "Азова" выступить на полях организации.

22 февраля стало известно, что постоянные представители Украины в ООН пригласили бойца нацбатальона "Азов" (признан террористическим в России) Илью Самойленко выступить на полях Организации объединённых наций с докладом. Известно, что ранее Самойленко был в катакомбах "Азовстали" и воевал против российских солдат.

По словам самого Ильи Самойленко, он хочет дать показания, обвинив армию России в "зверствах" и систематических нарушениях гуманитарного права.