Дуда созовёт заседание Совета нацбезопасности Польши в пятницу

Анджей Дуда принял решение о созыве польского Совета национальной безопасности.

22 февраля пресс-служба Бюро Совбеза Польши уведомила, что президент страны Анджей Дуда созовёт Совет нацбезопасности в грядущую пятницу, обсудив результаты переговоры с американским лидером Джо Байденом, который днём ранее посещал Варшаву. Также Дуда поднимет тему консультаций в рамках "Бухарестской девятки", внеплановое заседание которой прошло накануне.

Известно, что перед двухдневной поездкой в Польшу Байден посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, объявив о новом пакете военной помощи для Украины на $500 миллионов.