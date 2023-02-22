Конгрессмен Гетц внёс законопроект о выводе войск США из Сирии

Мэтт Гетц выступил с инициативой по выводу американского военного контингента с территории сирийского государства.

22 февраля стало известно, что представитель Конгресса Соединённых Штатов от республиканской партии Мэтт Гетц внёс на рассмотрение в орган законопроект, предлагающий вывести американских военных с территории Сирии. По словам Гетца, сейчас в сирийском государстве находятся до 900 солдат США.

Также Мэтт Гетц отметил, что предложенный им закон затрагивает вопрос боевых действий и мира, что обязывает конгрессменов рассмотреть его в течение 18 суток. Также Джо Байден будет обязан подчиниться действиям законопроекта и вывести американские войска из Сирии, если закон будет принят.