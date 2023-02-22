Макрон: вам придется работать дольше, хотя это никого не делает счастливым

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на утреннем рынке Рюнжи в рамках своей кампании по связям с общественностью, направленной на признание пенсионной реформы.

Эта реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и уже вызвала негативную реакцию общественности.

Макрон отметил, что продолжительность жизни увеличивается, и французам придется работать дольше, хотя это никого не делает счастливым.

По его словам, для решения проблемы пенсионного дефицита во Франции жителям страны придется «еще немного поработать».