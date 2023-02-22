Ермак: Британия может первой разблокировать поставки истребителей Киеву

Андрей Ермак сообщил о возможных поставках боевых самолётов украинским войскам со стороны Великобритании.

22 февраля глава офиса Зеленского Андрей Ермак публично заявил, что Великобритания может спать первым в мире государством, которое разблокирует процесс отправки западной истребительной авиации в Украину.

Известно, что 8 февраля Владимир Зеленский лично побывал в Лондоне, выступив с речью в британском парламенте и подарив его членам шлем украинского лётчика. Также Зеленский попросит Британию о поставках истребителей Киеву, позднее получив отказ от главы Минобороны этой страны Бена Уоллеса.