Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о готовности России к мирным переговорам с Украиной.

Глава российского посольства в Британии Андрей Келин утверждает, что правительство России готово к мирным переговорам с Украиной в любое время, однако в настоящее время Владимир Зеленский сознательно отказывается от участия в переговорном процессе.

Также Келин заявил, что на переговорах с делегатами от Киева у российской стороны будет только два условия: отказ от притеснения русских людей и попыткой искоренения русской культуры на территории Украины и исчезновение всех угроз для российской государственности в этой стране.