Келин: Россия готова к мирным переговорам с Киевом в любое время
2023-02-22 22:36
Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о готовности России к мирным переговорам с Украиной.
Глава российского посольства в Британии Андрей Келин утверждает, что правительство России готово к мирным переговорам с Украиной в любое время, однако в настоящее время Владимир Зеленский сознательно отказывается от участия в переговорном процессе.
Также Келин заявил, что на переговорах с делегатами от Киева у российской стороны будет только два условия: отказ от притеснения русских людей и попыткой искоренения русской культуры на территории Украины и исчезновение всех угроз для российской государственности в этой стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей