Попеску: Россия 30 лет поддерживала сепаратизм в Молдавии и власти ПМР

Глава молдавского МИДа Нику Попеску выступил с обвинениями в адрес правительства России вечером 22 февраля.

В среду глава молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску публично заявил, что российское правительство в течение тридцати лет поддерживало сепаратистские настроения в Молдавии, оказывая поддержку властям непризнанной Приднестровской Молдавской республики. По мнению Попеску, такие действие Москвы являются недружественными по отношению к Кишинёву.

Накануне премьер Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья и выводе российского военного контингента из региона, после чего пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рекомендовал молдавскому политику быть осторожнее в высказываниях.