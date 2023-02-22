Захарова: диалог с Украиной на условиях Зеленского невозможен

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ не будет вести диалог с Украиной на условиях Владимира Зеленского.

По ее словам, украинский президент пытается представить свои ультиматумы мирными инициативами.

Захарова отметила, что все 10 пунктов украинской «формулы мира» полностью оторваны от существующих реалий.

Она подчеркнула, что России предлагается сложить оружие, покинуть Донбасс и Крым, заплатить репарации и предстать перед трибуналом, и это не те условия, на которых РФ готова разговаривать с Украиной.