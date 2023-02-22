Кофе снизит риск метаболического синдрома

Новое исследование обнаруживает связь между умеренным потреблением кофе и сниженным риском развития метаболического синдрома.

Снижение риска наблюдалось как у мужчин, так и у женщин. Класс питательных веществ, называемый полифенолами, обеспечивает данный эффект.

Эксперты говорят, что похудение, отказ от курения и достаточные физические нагрузки по-прежнему являются наиболее эффективными способами предотвращения или отмены этого состояния.

По последним данным, потребление кофе на уровне от одной до четырех чашек в день связано с уменьшенным риском метаболического синдрома (MetS) в обсервационных исследованиях. Ученые считают, что ключевую роль в данном эффекте играют полифенолы, в частности, фенольные кислоты и флавоноиды.

Метаболический синдром сочетает в себе несколько факторов риска, включая гипертонию, ненормальный уровень холестерина, ожирение и высокое содержание сахара в крови.

Стоит помнить, что кофе может принести пользу для здоровья, но он не может противодействовать влиянию вредных привычек на здоровье. Плохое питание, курение и отсутствие физической активности играют гораздо более важную роль для здоровья, чем только кофе.