Президент Хорватии Миланович: договариваться о мире на Украине будут Россия и США
2023-02-22 23:23
Президент Хорватии Зоран Миланович считает украинский конфликт противостоянием между Россией и США.
По его мнению, о завершении этого конфликта будут договариваться именно эти два государства.
Ранее аналогичное мнение выразил глава венгерского МИД Петер Сийярто, заявивший, что только переговоры США и России могут остановить украинский конфликт.
Он также отметил, что если такие переговоры не начнутся прямо сейчас, может случиться большая беда.
Опубликовано: Светлана Репина