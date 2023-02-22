Президент Хорватии Миланович: договариваться о мире на Украине будут Россия и США

Президент Хорватии Зоран Миланович считает украинский конфликт противостоянием между Россией и США.

По его мнению, о завершении этого конфликта будут договариваться именно эти два государства.

Ранее аналогичное мнение выразил глава венгерского МИД Петер Сийярто, заявивший, что только переговоры США и России могут остановить украинский конфликт.

Он также отметил, что если такие переговоры не начнутся прямо сейчас, может случиться большая беда.