Посол РФ в Лондоне Келин: Россия не будет применять ядерное оружие на Украине
2023-02-22 23:28
Российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радио LBC заявил, что РФ не будет использовать ядерное оружие в рамках украинского конфликта.
Он напомнил, что условия и возможности применения таких вооружений четко прописаны в российской доктрине.
По словам Келина, использование ядерного оружия возможно в случае атаки на Россию при помощи таких же вооружений.
Он уточнил, что еще один случай – это угроза существованию РФ, но украинский конфликт не соответствует ни одному из условий.
Опубликовано: Светлана Репина