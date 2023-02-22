Посол РФ в Лондоне Келин: Россия не будет применять ядерное оружие на Украине

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радио LBC заявил, что РФ не будет использовать ядерное оружие в рамках украинского конфликта.

Он напомнил, что условия и возможности применения таких вооружений четко прописаны в российской доктрине.

По словам Келина, использование ядерного оружия возможно в случае атаки на Россию при помощи таких же вооружений.

Он уточнил, что еще один случай – это угроза существованию РФ, но украинский конфликт не соответствует ни одному из условий.