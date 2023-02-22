Пробиотики по-разному влияют на иммунитет мужчин и женщин

Использование пробиотиков и пребиотиков в питании в современном мире растет. Впервые их изучение показало, что они могут оказывать различное влияние на иммунную систему особей разных полов.

Полученные результаты имеют важное значение для исследований воздействия добавок, а также для персонализированного лечения пробиотиками.

Пребиотики в виде клетчатки во фруктах и овощах, и пробиотики в виде микроорганизмов в йогурте и других ферментированных продуктах, могут поддерживать здоровье всего организма и желудочно-кишечного тракта, обеспечивая баланс бактерий в кишечнике. Однако ученые увидели, что польза, например, йогурта может варьироваться в зависимости от пола человека, в том числе реакция иммунитета на различные воспалительные и инфекционные заболевания.

Ученые также интересуются, как от пробиотиков зависит иммунная система. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они помогают опосредовать иммунный ответ, поэтому некоторые исследователи считают, что это может помочь в лечении связанных с иммунитетом состояний.

Группа ученых во главе с Мари Льюис, доктором философии, преподавателем иммунологии и микробиологии кишечника в Университете Рединга в Великобритании намеревалась исследовать влияние веществ на молодых животных.

Обнаружено, что мужские и женские особи по-разному реагировали на инулин - пребиотик, полученный из растения цикория. У самок вырабатывается больше иммуноглобулинов IgA и IgM в лимфатической ткани, тогда как у самцов этот процесс происходит в толстой кишке.

Кроме того, инулин значительно увеличивает число клеток, ответственных за контроль иммунных реакций, и регуляторные Т-клетки в мужском кишечнике. Маркер E-cadherin, который указывает на здоровье кишечного барьера, был выше у самок, получавших инулин. Они же имели более выраженные системные ответы антител на вводимый овальбумин и диетическую сою.

По словам ученых, правильное развитие иммунной системы крайне важно для того, чтобы она должным образом реагировала на вредную и безвредную стимуляцию в течение всей жизни, и это зависит от пола.

При этом около 70% иммунной системы находится в кишечнике, где его развитие стимулируется в раннем возрасте, в основном за счет кишечных бактерий.

Новое исследование придало значение преимуществам персонализированной медицины. То, что определенные пробиотики или пребиотики более полезны для девочек, а другие могут улучшить показатели здоровья мальчиков, позволит учитывать основные различия в развитии иммунитета и обеспечить простые средства для повышения эффективности фармацевтики и других методов лечения, которые воздействуют на иммунную систему разных полов.