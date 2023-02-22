Пажитник: напиток для похудения можно приготовить самим

Семена пажитника имеют множество преимуществ для здоровья. Он может регулировать уровни сахара в крови, восстановить пищеварение, бороться с потерей аппетита, вздутием живота и запорами.

При этом немногие люди знают, что это удивительное семя также может помочь сбросить лишний вес. Этот продукт содержит множество важных питательных веществ, включая витамины А, D, железо, а также растворимые и нерастворимые волокна.

Исходя из такого набора, семена пажитника используются в различных случаях, где необходимо воздействие его свойств в борьбе с широким спектром распространенных заболеваний.

Так как семена пажитника насыщены клетчаткой, это помогает обуздать аппетит и дольше чувствовать себя сытым. Галактоманнан, как водорастворимое волокно, усиливает чувство сытости, набухает и наполняет желудок. Именно это предотвращает переедание или перенасыщение едой.

Тем временем семена дают эффект при правильном их употреблении.

Сами семена отличаются горьковатым вкусом. Если это для вас приемлемо, то можно просто сжевать их чайную ложку два раза в день.

Есть еще другие способы приготовления пажитника. Можно залить одну столовую ложку семян двумя стаканами воды и оставить на ночь. Утром эту смесь следует выпить натощак после пробуждения. Такой напиток вызовет чувство сытости, поможет уменьшить вздутие живота и другие пищеварительные проблемы и заболевания.

Если вы планируете регулярно использовать семена пажитника в своем рационе, диетологи предлагают иной вариант его употребления.

Для этого нужно прогреть семена пажитника на сковороде, затем измельчить их в мелкий порошок. Выпивать его следует по утрам, поместив 1 чайную ложку порошка в теплую воду.

Также полученный порошок можно использовать для приготовления карри или пить с чаем для улучшения вкуса и укрепления здоровья.

При этом следует помнить, что семена пажитника можно использовать только в небольших количествах при приготовлении травяных отваров. Не забудьте посоветоваться со своим врачом по поводу добавок пажитника в большом количестве. Это особенно важно для беременных и кормящих женщин, так как в составе семян находятся соединения, которые могут стимулировать сокращения тканей.