Лесная кавалерия товарища Сталина

Все, кто прочитал роман Алексея Иванова «Чердынь – княгиня гор» или посмотрели фильм «Сердце пармы» открыли для себя боевых лосей.

Сам автор утверждает, что никакой выдумки тут нет, и древний народ манси действительно приручал сохатых. Тем более, что многочисленные останки этих животных находят в вогульских захоронениях.

Но ничего удивительного. Лось – животное хоть и грозное, но привязчивое. Малыши, живущие на лосефермах, запоминают людей, которые кормят их из бутылочки и могут узнать своего благодетеля спустя многие годы. Или попробуйте угостить сохатого солью, – вскоре к вашей избушке начнется целое паломничество.

Лось как ездовое животное:

Сохатый лучше приспособлен к прогулкам по лесу и болотам, чем лошадь. Ходит животное, опираясь только на два пальца – третий и четвертый. При этом его копыто сильно отличается от, к примеру, коровьего. Опорные пальцы у него не зафиксированы и соединяются перепонкой. При переходе через топкое болото такое копыто разъезжается, увеличивая площадь опоры и животное не вязнет. Аналогичным образом устроены перепончатые лапы водоплавающих птиц.

Размер копыта взрослого самца может достигать 15 см. Ширина шага – 70-90 см., при переходе на рысь – 150 см. Но больше всего лось знаменит своими прыжками, которые составляют до 3 м.

Высота зверя в холке доходит до 2,3 м, при общей длине туловища самца до 3 м. Весит животное 500-600 кг, но известны и куда более тяжелые особи. Лось – животное сильное. Один удар копыта может стать смертельным для одинокого голодного волка, рискнувшего полакомиться лосятиной. При случае достанется и медведю.

Сильные ноги, высокий рост, способность ходить по болотистой местности и рыхлому снегу глубиной до 70 см, а сверх того отличная грузоподъемность делают лося идеальным для верховой езды. Чем и пользовались коренные народы.

В наше время лосей тоже использовали для поездок верхом. В том же Пермском крае ездить на сохатых не брезговали лагерные охранники. Никакое другое животное по глухому лесу попросту не прошло бы.

Боевые лоси товарища Сталина:

Во все времена высоко ценились прочная шкура животных и их мясо. Были попытки разведения в молочных целях, но от этой идеи пришлось отказаться – слишком дорого обходится содержание лосей. Всего на территории нашей страны действовало семь лосеферм, сегодня их две.

Приручать лосей в качестве боевых животных пытались еще перед войной. Сталину пообещали чуть ли не готовую кавалерию. И работа закипела.

Звери охотно шли на контакт и легко привязывались к человеку. Но заменить лошадей они не смогли:

Слабое сердце. Лось хоть и выглядит большим и сильным, но на поверку оказался довольно слабым. Сердце животного слишком мало, так что скакать на длительные дистанции не получится, выносливость не та.

Лось – одиночка. Табун из них не собрать, и кавалерия из сохатых не выйдет.

Гон. В период гона, а это примерно сентябрь-октябрь, животное занято исключительно проблемами личной жизни. Уровень гормонов в это время зашкаливает, и лось становится очень агрессивным. Управлять им невозможно. На человека может напасть как самец, так и самка.

Лесной трус. Несмотря на силу и большой вес, лось в случае опасности предпочитает унести свои длинные ноги, чем вступить в бой. Испугавшись, животные просто сбрасывали всадников и прятались в лесу.

И все же идея Иосифа Сталина принесла плоды. Ручные лоси помогали пробираться в глухих чащах, куда обычной лошади путь был закрыт, вывозили грузы и раненых.