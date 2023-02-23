Пентагон пригрозил Китаю последствиями за усиление сотрудничества с Россией
2023-02-23 00:05
Абрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что углубление сотрудничества с Россией чревато для Китая серьезными последствиями.
Ранее глава канцелярии комиссии КЦ китайской Компартии Ван И во время своего визита в Москву заявил о готовности КНР содействовать поддержанию мира вместе с Россией.
Президент России Владимир путин также встретился с Ван И. Он указал на значимость сотрудничества между двумя странами.
До этого США пригрозили санкциями китайским компаниям и банкам за поставку продукции в РФ.
Опубликовано: Светлана Репина