Пентагон пригрозил Китаю последствиями за усиление сотрудничества с Россией

Абрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что углубление сотрудничества с Россией чревато для Китая серьезными последствиями.

Ранее глава канцелярии комиссии КЦ китайской Компартии Ван И во время своего визита в Москву заявил о готовности КНР содействовать поддержанию мира вместе с Россией.

Президент России Владимир путин также встретился с Ван И. Он указал на значимость сотрудничества между двумя странами.

До этого США пригрозили санкциями китайским компаниям и банкам за поставку продукции в РФ.