Президент Сербии Вучич считает Украину дружественной страной, но не собирается враждовать с Россией

Сербский президент Александр Вучич считает Украину дружественной страной, но не рассматривает это как повод для враждебности в отношении России.

Он подчеркнул, что Сербия абсолютно ничего не имеет против Украины, и народ его страны солидарен с украинцами.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что Сербия хочет мира и не собирается демонстрировать враждебность в отношении России.

Сербский лидер уточнил, что его страна готова беречь мир, идти на компромиссы, несмотря на значительное внешнее давление.