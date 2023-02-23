Конгресс США потребовал у Байдена объяснений о причинах нахождения американских войск в Сирии

Американский конгрессмен Мэтт Гетц, представляющий Республиканскую партию, потребовал у Байдена объяснений по поводу нахождения военных США в Сирии.

Он внес в Палату представителей резолюцию, согласно которой американские военные должны покинуть территорию Сирии в течение 15 дней.

Гетц считает, что члены Конгресса должны определиться, нужно ли США продолжать войну Барака Обамы в Сирии.

Он также отметил, что Байден не понимает сирийского конфликта, а Конгресс не санкционировал направление туда военных, хотя это предусмотрено Конституцией США.