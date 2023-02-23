Замглавы МИД РФ Рябков: приостановка участия России в ДСНВ не означает приближения к ядерной войне
2023-02-23 00:24
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков считает, что решение приостановить участие России в ДСНВ не приблизило стороны к ядерной войне.
Он отметил, что Россия не намерена менять свои подходы к применению ядерного оружия даже в нынешних условиях.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ.
22 февраля Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили это решение.
Опубликовано: Светлана Репина