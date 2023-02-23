Украина пообещала за 35 лет вернуть выданные Евросоюзом кредиты
2023-02-23 00:28
В Минфине Украины считают, что страна погасит выданные Евросоюзом кредиты за 35 лет. Об этом рассказала заместитель главы ведомства Ольга Зыкова.
Она отметила, что такой срок погашения установлен в рамках договоренностей Украины и Евросоюзом.
Зыкова также уточнила, что выплаты процентов по этим кредитам берут на себя европейские партнеры Украины.
Она подчеркнула, что это демонстрирует понимание партнеров в отношении долговой нагрузки Украины.
Опубликовано: Светлана Репина