Украина пообещала за 35 лет вернуть выданные Евросоюзом кредиты

В Минфине Украины считают, что страна погасит выданные Евросоюзом кредиты за 35 лет. Об этом рассказала заместитель главы ведомства Ольга Зыкова.

Она отметила, что такой срок погашения установлен в рамках договоренностей Украины и Евросоюзом.

Зыкова также уточнила, что выплаты процентов по этим кредитам берут на себя европейские партнеры Украины.

Она подчеркнула, что это демонстрирует понимание партнеров в отношении долговой нагрузки Украины.