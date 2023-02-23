Кулеба: Боррель согласен с необходимостью поставок истребителей на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признает необходимость поставок истребителей на Украину.

Дипломат подчеркнул, что Киеву необходимы истребители и все виды оружия, чтобы одержать победу.

По его словам, Устав ООН обеспечивает Украине право получить все необходимое для реализации права на самооборону.

Кулеба отказался комментировать возможные удары по России, но отметил, что страна будет использовать западное оружие для освобождения своих территорий.