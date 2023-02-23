Австралия собирается купить у США восемь атомных подводных лодок за 100 миллиардов долларов

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что его страна собирается купить восемь американских атомных подлодок в рамках соглашения AUKUS с США и Великобританией.

Он отметил, что сумма сделки составит 100 млрд долларов, и это будет самый крупный скачок в обороноспособности Австралии.

Альбанезе назвал AUKUS решающим фактором для безопасности страны на фоне неопределенности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, соглашение формализует совместные ценности и интересы трех стран в плане сохранения мера и поддержания безопасности.