Всемирно известные ученые русского происхождения

Все-таки нечасто на этих страницах я затрагиваю тему науки и научных достижений, поэтому сегодня мне хочется восполнить этот пробел и рассказать вам о русских ученых, которые, благодаря своим научным трудам и открытиям, стали известны на весь мир.

Андрей Гейм и Константин Новоселов

Андрей Гейм и Константин Новоселов являются единственными русскими физиками, получившими Нобелевскую премию за открытия, совершенные в постсоветский период. Одним из наиболее ярких достижений Гейма и Новоселова считается открытие материала под названием графен или однослойный графит.

А вот Андрей Гейм и Константин Новоселов сумели получить графен при помощи банальных предметов: клейкой ленты и простого карандаша. Описав и опубликовав свойства полученного материала в журнале «Science», русские физики стали своеобразными «звездами» научного общества и, как результат, обладателями Нобелевской премии в 2010 году.

Ну а исследования свойств графена, открытых и описанных ими, продолжились, поскольку данная структура представляла большой практический интерес.

Максим Концевич

В далеком теперь уже 1990 году на семинаре в Германии русский математик по имени Максим Концевич впервые познакомился с гипотезой физика-теоретика Эдварда Уиттена, которая имела самое непосредственное отношение к квантовой гравитации. Услышанная теория настолько увлекла Концевича, что тот буквально на следующий день представил коллегам собственный способ ее возможного доказательства.

Ученый привел настолько убедительные доводы, что ему практически сразу предложили занять в Институте Макса Планка должность работающего исследователя. В дальнейшем Концевич, живя и работая в США и Франции, провел еще множество исследований, результаты которых оказались важными и полезными не только для математиков, но и для физиков, работающих над теорией суперструн.

Андрей Кравцов

Астрофизик из России, который в 1995 году переехал в США, в Университет Чикаго занимается изучением принципов формирования галактик, и особенно на ранних этапах эволюции, а это, на секундочку, миллиарды лет назад. Основа исследований Кравцова заключается в том, что молодые галактики, тогда и теперь, гораздо менее эффективно образовывают звезды, чем это удается делать галактикам уже ныне существующим.

Кроме того, Андрей Кравцов дал предположительное объяснение тому факту, что большинство галактик, которые мы видим сейчас, спиральные, тогда как предыдущие исследования демонстрировали, что они должны быть эллиптическими.

Евгений Кунин

Основные исследования русского биолога по имени Евгений Кунин посвящены всем аспектам биологической эволюции - от скорости отбора и эволюции геномов до реконструкции последнего общего предка всех организмов и закономерностей архитектуры белков.

Методы, которые использовал Кунин в своей работе, относятся к вычислительной биологии – это, так называемый, компьютерный анализ больших массивов данных, и особенно геномов. Евгений Кунин является одним из соавторов статьи, представившей результаты проекта «Геном человека», и автором книги «Логика шанса: природа и возникновение биологической эволюции» (2011).