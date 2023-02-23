Самые провальные мегапроекты в мире

Ежегодно в мире проектируется и воплощается в жизнь огромное количество дорогостоящих проектов, способных вызвать удивление даже у самой искушенной публики.

Однако иногда все складывается с точностью до наоборот, и амбициозные на первый взгляд замыслы на деле оказываются провальными...

Начну издалека – из Китая. Международный проект Ксианюнь (Xiangyun), расположенный в провинции Хэбэй, представляет собой город, площадью 7,2 квадратных километров. Ксианюнь состоит из двух основных частей - Южной, площадью 5,2 квадратных километра, заполненной элитными жилыми комплексами с низкой плотностью застройки; и Северной – площадью около 2 квадратных километров.

Эту часть города занимают по большей степени тематические парки, бизнес-центры, роскошные отели, рестораны и многое другое. Стиль застройки города – европейский.

Звучит здорово, правда? Если бы не одно «но»: Ксианюнь – город-призрак, и в нем абсолютно никто не живет. Никто не арендует шикарные апартаменты, не ужинает в дорогих ресторанах, не гуляет в парках и не рассекает по дорогам. Время от времени в Ксианюнь заглядывают лишь фотографы и блогеры ради эффектных кадров, но и они не задерживаются в городе надолго.

Безусловно, инвесторы едва ли предполагали подобный исход, когда выделяли 3 млрд долларов на этот проект. Но как же так получилось, что вместо современного мегаполиса получился город-призрак? В 2013 году, когда проект был в самом зачатке, он получил бешенную популярность на фоне экономического роста и строительного бума в Китае.

Ксианюнь казался весьма привлекательным проектов, поскольку застройщики обещали 55% территории отдать под парки и зеленые насаждения, что в перенаселенном Китае считалось большой роскошью.

Однако авторы проекта переоценили свои возможности, и последующие траты значительно превосходили средства, которые выделяли инвесторы. В итоге через 3 года компания-девелопер объявила о банкротстве, ею заинтересовались налоговая и правоохранительные органы. В итоге руководство получило строгий приговор, однако это мало помогло 10 000 инвесторов, которые так и не смогли въехать в свои недостроенные дома.

Проект, который изначально называли «Венецией Востока», превратился в гигантскую фотостудию под открытым небом, и постепенно пришел в запустение. А из-за смены конъюнктуры рынка и огромных масштабов Ксианюня, никто, ни власти, ни бизнес, до сих пор не спешит протягивать ему руку помощи...

Отправляемся в Бразилию, в город Манаус. В 2010 году, готовясь к проведению чемпионата мира по футболу, бразильские власти возвели на месте старого стадиона «Вивалдан» новое спортивное здание, названное «Арена да Амазония».

Стадион спроектировала немецкая архитектурная компания, которую вдохновили тропические леса Амазонии, окружающие Манаус. Металлические элементы и общий внешний облик нового стадиона должны были напоминать соломенные корзины, которые производились в этом регионе.

«Арена да Амазония»была рассчитана на 40 000 зрителей; в ней был ресторан, роскошные «люксы» для приезжих туристов и подземные паркинги. Проект старались сделать не только эстетичным, но и экологичным. Здание было оборудовано системами рециркуляции дождевой воды и естественной вентиляции.

В результате «Арена да Амазония»сумела принять 4 матча группового этапа Чемпионата мира по футболу 2014 года. Так же ее задействовали во время проведения Олимпиады-2016. Стадион стал домашним для клубных команд Монауса: «Насьонал», «Америка», «Рио Негро».

Правда, ни один из этих клубов не играет в высшей лиге страны и не вызывает у болельщиков особого интереса. Матчи местных команд собирают от силы 1000 зрителей, и инфраструктура стадиона попросту простаивает.

Строительство объекта обошлось в 300 млн долларов. 25% расходов взял на себя штат Амазонас, а 75% - Бразильский банк развития. Однако, после проведения Чемпионата мира по футболу, все стало понятно, что проект не только не окупится, но будет и дальше приносить убытки. Так за первые 4 месяца 2016 года доходы от продажи билетов и других услуг составили 180 000 долларов, а расходы на содержание – 560 000.

Почему так вышло? Это далеко не первый случай, когда страны, принимающие у себя крупные спортивные мероприятия, вкладывают огромные деньги в амбициозную инфраструктуру, которая больше никогда не используется по первоначальному замыслу.

Манаусу просто не нужен был стадион такого масштаба! Кроме того, из-за близости к экватору, в Манаусе слишком жарко, чтобы играть в такую активную игру, как футбол. Нг это, почему-то, никому даже в голову не пришло...

Следующая на очереди – Америка, штат Техас. В середине 1980-х годов США приняли решение построить крупнейший андронный коллайдер в мире! Мегапроект так и назвали – «Сверхпроводящий Супер Коллайдер» (ССК). 25 штатов прислали в общей сумме 43 заявки на размещение будущего объекта на своей территории. Борьба развернулась нешуточная, и во многом носила политический характер.

В 1991 году для Супер Коллайдера выбрали место в Техасе, в депрессивном городке Ваксахачи в 50 километрах от Далласа, и начали строительство. Конгресс США одобрил бюджет проекта на сумму 4,4 млрд долларов, но к 1993 году прогноз расходов возрос и превысил 12 млрд !

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, правительство США было вынуждено выбирать: выделять деньги на развитие космической станции (МКС) или на Супер Коллайдер. Как вы понимаете, МКС оказалась в приоритете, и 21 октября 1993 года проект ССК был закрыт.

На этот момент уже было построено 14 км тоннелей и 17 технических шахт, а также закончена вся инфраструктура на поверхности земли. Всего за это время было потрачено 2 млрд долларов.

Многочисленные попытки продать имущество не давали плодов вплоть до 2006 года, когда некая частная инвестиционная группа приобрела и землю, и постройки. Ходили слухи, что у компании были планы использовать ССК как большой дата-центр, но они не подтвердились.

Новые владельцы вывезли все оборудование для коллайдера за исключением некоторых подземных генераторов, а сам объект в Ваксахачи забросили. Так он и пустует до сих пор. Если бы запланированный коллайдер, мощностью 40 Тера электрон вольт, все-таки был построен, то по этому показателю он бы с легкостью переплюнул бы коллайдер в Швейцарии, так как европейский может сгенерировать всего лишь 14 Тера электрон вольт.

Так почему же строительство провалилось? Как говорят эксперты, основная причина резкого повышения расходов была связана с подземными работами: именно на них потребовалось более 7 млрд дополнительных инвестиций. Кроме того, ошибочное политическое, а не инженерное решение при выборе места размещения такого дорогостоящего и сложного объекта, нанесло огромный урон экономике Техаса и надеждам Американского физического сообщества.