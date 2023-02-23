В разведке ФРГ назвали условие начала переговоров по Украине

Бруно Каль, возглавляющий Федеральную разведывательную службу Германии, рассказал, в каком случае Россия согласится на переговоры по Украине.

По его словам, сейчас российская сторона сконцентрировала усилия на том, чтобы добиться преимущества на поле боя.

Каль считает, что после достижения военных успехов Россия будет готова провести переговоры, чтобы диктовать собственные условия.

Ранее в МИД России назвали «формулу мира» Владимира Зеленского несостоятельной и указали на невозможность проведения переговоров на условиях Украины.